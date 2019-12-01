Родственники погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат по 60 тыс. руб. на похороны

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Сретенского района в Забайкальском крае, где в воскресенье рейсовый автобус рухнул с моста на замерзшую реку, выплатят по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Закурдаев.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя - погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения. На эти цели из бюджета района будет выделено свыше 1 млн рублей, по 60 тыс. рублей на каждого погибшего", - сказал Закурдаев.

Глава района отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших. В числе опознанных - водитель из Читы и 16 пассажиров.

"Все погибшие пассажиры - жители Сретенского района, - добавил он. - В девять утра (3:00 мск) СК будет проводить официальное опознание, мы доставим к моргу теплый автобус, чтобы родственники в тепле были, а не просто на улице".

Районные власти также решат вопрос о доставке к пострадавшим в больницы Читы, Шилки и Нерчинска их родственников.

"Будем совещание проводить и эти вопросы решать. Но, конечно организуем", - сказал Закурдаев.

Причины аварии устанавливаются. Расследованием занимается СК РФ.

В новость были внесены изменения (02:33 мск) - добавлены подробности.