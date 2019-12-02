В Мексике 40 человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим спортсменов

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Автобус со спортсменами в воскресенье врезался в грузовик и перевернулся в штате Халиско на западе Мексики. Об этом сообщила региональная спасательная служба в своем Twitter.

"Пострадали 40 человек, в основном это спортсмены, которые возвращались с соревнований в штате Сакатекас, жертв нет", - говорится в записи. По меньшей мере 13 человек были доставлены в больницы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Сведений о причинах столкновения обнародовано не было. Сотрудники полиции задержали водителей обоих транспортных средств.