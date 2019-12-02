{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Мексике 40 человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим спортсменов

Состояние двоих из них оценивается как тяжелое

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Автобус со спортсменами в воскресенье врезался в грузовик и перевернулся в штате Халиско на западе Мексики. Об этом сообщила региональная спасательная служба в своем Twitter.

"Пострадали 40 человек, в основном это спортсмены, которые возвращались с соревнований в штате Сакатекас, жертв нет", - говорится в записи. По меньшей мере 13 человек были доставлены в больницы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Сведений о причинах столкновения обнародовано не было. Сотрудники полиции задержали водителей обоих транспортных средств.

Теги
Мексика
Реклама на ТАСС
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Соломоновых Островов
Очаг подземных толчков залегал на глубине около 70 км, угроза цунами не объявлялась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС