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СМИ: в массовом ДТП в Канаде пострадали 16 человек

Трое из них находятся в тяжелом состоянии, один участник аварии погиб на месте происшествия

ОТТАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и 16 пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на скоростной трассе недалеко от Кингстона (провинция Онтарио). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, на шоссе столкнулись около 40 автомобилей. Один человек погиб на месте, еще трое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные участники аварии на автобусах были доставлены в социальные центры, где они могут согреться. Из-за ДТП на трассе частично перекрыто движение.

Причиной аварии стали плохие погодные условия. Согласно прогнозу синоптиков, в Кингстоне в воскресенье может выпасть до 15 см снега.

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Канада
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