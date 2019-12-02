МВД возбудило дело о нарушении ПДД после крушения автобуса в Забайкалье

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после падения рейсового автобуса с моста в Забайкалье. Оно передано в Следственный комитет РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального УМВД.

"Следователем специализированного отдела по расследованию ДТП УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело по признакам преступлении, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Прокурором Сретенского района данное уголовное дело изъято и передано следователю Следственного комитета для соединения с уголовным делом, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек") для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы принимают меры для установления обстоятельств ДТП и личностей погибших. В воскресенье председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовного дела.