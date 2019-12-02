Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Соломоновых Островов

СИДНЕЙ, 2 декабря /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник в Тихом океане у берегов государства Соломоновы Острова. Об этом сообщила австралийская государственная сейсмологическая служба.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 8 км к югу от побережья острова Сан-Кристобаль, расположенного в 170 км к юго-востоку от столицы государства - города Хониара. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 70 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.