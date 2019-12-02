Во Франции при крушении вертолета погибли трое спасателей

ТАСС, 2 декабря. Отряд спасателей из трех человек, занимавшийся борьбой с последствиями наводнения на юго-востоке Франции, погиб в результате крушения вертолета сил гражданской безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства внутренних дел страны.

Отмечается, что связь с вертолетом пропала еще вечером в воскресенье, когда воздушное средство направлялось в аэропорт, расположенный в департаменте Вар, для завершения поисково-спасательной операции. "Несмотря на использование серьезных средств для поиска, три пассажира вертолета были обнаружены мертвыми в 01:30 в понедельник (03:30 мск) в районе коммуны Ров (департамент Буш-дю-Рон)", - говорится в тексте заявления. Причины произошедшего пока неясны, проводится расследование.

Глава МВД Кристоф Кастанер и госсекретарь при ведомстве Лоран Нуньес отметили храбрость и особую приверженность делу погибших спасателей.