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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Обновлено 

Власти Забайкалья выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с автобусом

Также денежные компенсации получат пострадавшие в аварии

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. Об этом сообщил ТАСС и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев.

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"Губернатор [Александр Осипов] определил суммы компенсаций: по 1 млн рублей - родственникам за каждого погибшего, по 400 тыс. рублей - пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тыс. тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести", - сказал Гурулев. Он добавил, что окончательный объем необходимых для выплат средств еще не определен, он будет зависеть от данных врачей о состоянии пострадавших.

В новость были внесены изменения (06:33 мск) - добавлены подробности.

 

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное
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