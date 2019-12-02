Власти Забайкалья выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с автобусом

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края выплатят по 1 млн рублей родственникам погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. Об этом сообщил ТАСС и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев.

"Губернатор [Александр Осипов] определил суммы компенсаций: по 1 млн рублей - родственникам за каждого погибшего, по 400 тыс. рублей - пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тыс. тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести", - сказал Гурулев. Он добавил, что окончательный объем необходимых для выплат средств еще не определен, он будет зависеть от данных врачей о состоянии пострадавших.

В новость были внесены изменения (06:33 мск) - добавлены подробности.