{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Индии под завалами рухнувшей из-за ливней стены погибли 15 человек

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди продолжатся

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли под обломками стены, рухнувшей в понедельник утром в южном индийском штате Тамилнад из-за мощных тропических ливней. Как сообщает телеканал NDTV, кроме того, в минувшие выходные еще три человека погибли в разных районах штата из-за инцидентов, связанных с ливнями.

По информации телеканала, потоки воды подтопили стену здания в городе Коимбатуре, из-за чего произошло обрушение. В настоящее время там идет расчистка завалов.

Сильные дожди в южных регионах страны не прекращаются с конца прошлой недели, в ряде городов, в том числе в столице Тамилнада - городе Ченнаи - закрыты школы и колледжи. Власти развернули более 170 центров, где пострадавшим может быть оказана срочная помощь. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни дожди продолжатся.

Теги
Индия
Реклама на ТАСС
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС