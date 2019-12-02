Три школьника утонули в реке в Брянской области

ТАСС, 2 декабря. Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Вечером 1 декабря в городе Сураже Брянской области в реке Ипуть обнаружены несовершеннолетние местные жители 2006, 2007 и 2008 годов рождения без признаков жизни и видимых телесных повреждений. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, несовершеннолетние вышли на неокрепший лед реки, что и стало причиной трагедии. "Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в пресс-службе следственного управления.