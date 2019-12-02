В Удмуртии экс-полицейский получил тюремный срок за превышение полномочий

ИЖЕВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника ижевского отдела полиции № 4 приговорен к шести годам и девяти месяцам заключения за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Удмуртии.

"Следствием установлено, что подозреваемый, занимая указанную должность, вопреки интересам службы фальсифицировал результаты оперативно-разыскной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления. Судом ему назначено наказание в виде шести лет девяти месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подсудимому также запрещено два года и три месяца занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Дело расследовали по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере"), ч. 4 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления"), а также ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, указанный сотрудник ранее был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.