В Нижегородской области задержали управляющего компанией за мошенничество на 65 млн рублей

ТАСС, 2 декабря. Сотрудники полиции задержали жителя Нижегородской области по обвинению в мошенничестве на 65 млн рублей при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения в Кстовском районе региона. Об этом говорится в понедельник в сообщении на сайте ГУ МВД по Нижегородской области.

"Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Балахнинского района, который организовал хищение более 65 млн рублей при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения. По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), было возбуждено уголовное дело", - указано в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2016 года по апрель 2018 года мужчина, занимавший должность управляющего компанией, вступил в сговор с конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия и директором еще одной компании. Как считает сторона обвинения, они похитили 65 млн рублей при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории одного из сельских советов Кстовского района Нижегородской области.

"В соответствии с действующим законодательством за совершение подобного преступления мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", - сообщает ведомство.