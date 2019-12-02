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Суд увеличил сумму взыскания с подрядчика "Газпрома" в Ленобласти до 1 млрд рублей

Сумма взыскания увеличилась на 149 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличил сумму взыскания с компании "Омега" - подрядчика "Газпрома" по строительству газопровода в Приозерском районе Ленинградской области на 149 млн рублей. Таким образом, обанкротившийся подрядчик должен вернуть заказчику почти 1 млрд рублей, говорится в определении суда, опубликованном в понедельник.

Ранее суд обязал "Омегу" выплатить дочерней компании "Газпрома" - "Газпром инвесту" около 837 млн рублей. "Признать требования ООО "Газпром инвест" в размере 986 млн 341 тыс. 978,37 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества ООО "Омега", оставшегося после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований должника", - говорится в документе.

Ранее по итогам прокурорской проверки компаний "Газпром инвест" и "Омега" было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации контракта на газификацию города Приозерска в 2012-2015 годах. Предметом договора являлось строительство газопровода - отвода к городу Приозерску стоимостью почти в 2 млрд рублей.

По данным областной прокуратуры, производство работ по строительству газопровода было рассчитано до конца 2014 года и состояло из четырех очередей, однако сдана была только первая. Несмотря на то, что работы по оставшимся очередям не были выполнены, генеральный подрядчик - ООО "Омега" - получил на свои счета почти 1,7 млрд рублей. При этом по фиктивным договорам займа под видом выплаты дивидендов и выдачи денежных средств под отчет было выведено более 700 млн рублей.

Якобы построенный по документам газопровод при проверке обнаружить не удалось. Сама фирма "Омега" была признана банкротом, судом в отношении компании была начата процедура конкурсного производства.

Теги
РоссияЛенинградская область
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