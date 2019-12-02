В Самаре осудили организаторов преступной группы, похитившей нефть на 45,5 млн рублей

САМАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Двоих организаторов преступной группы, похитившей более 2,5 тыс. т нефти на 45,5 млн рублей в Самарской области, приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ, распространенном в понедельник.

"Приговором суда Эдуард Кривенко и Андрей Трубников признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы каждому сроком по 8 лет, со штрафом в доход государства в размере 6 миллионов рублей, отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Кривенко и Трубников создали преступную группу, в которую входили семь человек, для хищения нефти из нефтепровода в Волжском районе Самарской области. Хищения продолжались с ноября 2016 по март 2017 года. В тот же период времени сотрудникам ФСБ, участвовавшим в оперативном мероприятии, передавались взятки на общую сумму 425 тыс. рублей, чтобы члены преступной группы не привлекались к ответственности.

Остальные участники группы получили от 2,5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.