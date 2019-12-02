У госпитализированных студентов медицинского колледжа в Петрозаводске выявили норовирус

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Результаты исследования первой группы госпитализированных студентов базового медицинского колледжа в Петрозаводске выявили у них норовирус. Об этом в понедельник на своей странице "ВКонтакте" сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В пятницу стало известно о госпитализации девяти студентов петрозаводского медицинского колледжа с признаки острой кишечной инфекции, еще 30 студентов жаловались на рвоту и повышенную температуру. К понедельнику число госпитализированных в Республиканскую инфекционную больницу увеличилось до 19.

"У студентов, госпитализированных первыми, по результатам лабораторного исследования выделен норовирус (ротавирус и астровирус - результат отрицателен)", - говорится в сообщении.

Состояние всех студентов врачи оценивают как удовлетворительное, к концу недели первую группу поступивших из образовательного учреждения будут готовить к выписке из больницы. "Все госпитализированные получают всю необходимую терапию", - отметил руководитель регионального Минздрава.

С жалобами на повышенную температуру и рвоту обращались как студенты из общежития, так и учащиеся, проживающие дома. Несмотря на то, что врачи в первый день исключили пищевое отравление у поступивших пациентов, дополнительную дезинфекцию провели в столовой колледжа и в местах общего пользования в здании общежития. Следственное управления СК РФ по Карелии начало проверку по факту массовой госпитализации учащихся.