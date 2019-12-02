В суд передано дело экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу о пожаре в "Зимней вишне"

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, - сказал Куренной. - Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерова для рассмотрения по существу".

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня", который унес жизни 60 человек. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Следствие считает, что Мамонтов и Терентьев, достоверно зная о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней Вишне", не приняли меры для проведения проверки. Их халатное отношении к служебным обязанности и непроведение проверок привело к возгоранию здания, невозможности его потушить из-за неисправности системы пожаротушения, эвакуировать людей, поскольку аварийные выходы были закрыты.

По данным следствия, Мамонтов с 15 июня 2015 года по май 2018 года с использованием своего служебного положения совершил хищение более 1 млн 888 тыс. рублей областного главка МЧС. "Деньги были им растрачены в пользу лиц, фиктивно по его личному указанию трудоустроенных в ГУ МЧС России по Кемеровской области", - пояснил представитель Генпрокуратуры. Терентьев также в 2017 и 2018 годах совершил хищение 48 тыс. рублей, принадлежащих ГУ МЧС. "Он сфальсифицировал документы для получения денежного довольствия за 18 дней, якобы затраченных им на проезд к месту проведения отпуска и обратно", - сказал Куренной.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.

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