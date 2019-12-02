В Сретенском районе Забайкалья объявили режим ЧС после гибели 19 человек в аварии

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Сретенского района Забайкальского края в понедельник ввели в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации в связи с крушением рейсового автобуса, в результате которого погибли 19 человек. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Закурдаев.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Режим ЧС ввели, так как погибшие и пострадавшие - это жители сразу нескольких поселений Сретенского района. Нужно решать много организационных вопросов, связанных с погребением, доставкой родственников к пострадавшим и так далее", - сказал Закурдаев.

Как сообщили ТАСС в районной администрации, в муниципалитете после ДТП организовали две комиссии. Одна занимается оказанием юридической помощи семьям погибших и пострадавшим, вторая - предоставлением им выплат.

"Власти района решили предоставить семьям погибших по 100 тыс. рублей на погребение каждого из них, еще по 20 тыс. рублей выделит администрация города Сретенска живущим в нем семьям. Соглашения с похоронными организациями заключены, идет подготовка к погребению", - добавил собеседник агентства.