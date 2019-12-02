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Мужчина разбил окно в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мужчина разбил ногами окно в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, нарушитель задержан. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Установлено, что неизвестный мужчина, находясь в вагоне электропоезда, в пути следования от станции метро "Улица 1905 года" до станции "Баррикадная" повис на поручне, после чего нанес удар ногами в окно, - сказали в главке. - Никто из пассажиров не пострадал".

Как отметили в пресс-службе, полицейские в вестибюле станции метро "Баррикадная" по подозрению в совершении данного правонарушения задержали 24-летнего жителя Московской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ - "Вандализм", подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Россия
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