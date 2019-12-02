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В Орске трое мужчин погибли, предположительно, отравившись угарным газом

По предварительной информации, они ремонтировали в гараже машину при включенном двигателе автомобиля

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. В понедельник в одном из частных гаражей в Орске Оренбургской области обнаружили тела двоих мужчин без признаков насильственной смерти, третий пострадавший в скором времени умер в больнице. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК Российской Федерации по Оренбургской области.

"Ночью 2 декабря 2019 года в автомобиле ВАЗ-2115  в гараже ГСК № 29 по улице Стартовая города Орска обнаружены тела двоих мужчины без видимых признаков насильственной смерти, третий мужчина 32 лет находился около ворот гаража и был доставлен в больницу, где скончался спустя непродолжительное время", - сказано в сообщении. Причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом.

По предварительным данным, мужчины ремонтировали в гараже машину при включенном двигателе автомобиля. Ворота гаража были прикрыты. Погибших обнаружил родственник одного из мужчин, который и вызвал скорую помощь и полицию. 

 

Теги
РоссияОренбургская область
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