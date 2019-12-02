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Пожар на свалке промышленных отходов в Ульяновске полностью потушили

Возгорание возникло 29 ноября на площади около 500 кв. м

УЛЬЯНОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее вечером 29 ноября на свалке промышленных отходов в Заволжском районе Ульяновска. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Промышленные отходы загорелись на территории предприятия по переработке мусора "Промутилизация" на площади около 500 кв. м. По данным пресс-службы Министерства природы и цикличной экономики региона, эксперты не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в жилой зоне рядом со свалкой. В то же время на территории полигона, где произошло возгорание, отмечены превышения ПДК по формальдегиду, диоксиду азота, оксида углерода и взвешенным веществам.

Полигон расположен на выезде из города, недалеко от Димитровградского шоссе. Предприятие "Промутилизация" занимается сбором и транспортировкой опасных отходов, утилизирует отходы нефтепродуктов.

Теги
РоссияУльяновская область
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