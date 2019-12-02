В Астраханском южном порту загорелось пришвартованное судно

АСТРАХАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло на судне в Астраханском южном порту, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"В 11:27 (10:27 мск) поступило сообщение, что в Трусовском районе на территории Астраханского южного порта произошло загорание на судне. Подразделения реагируют по рангу № 2", - сказали в пресс-службе.

Подробности уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, инцидент произошел на судне из Ирана.