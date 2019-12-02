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В Якутии возбудили уголовное дело против посетителей кафе, которые напали на охранников

В ходе конфликта злоумышленники также отобрали у сотрудников ЧОП оружие

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении четверых посетителей кафе в городе Ленске в Якутии, которые напали и отобрали два пистолета у сотрудников ЧОП, приехавших на вызов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МВД по Якутии.

"В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ - "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Грабеж", "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 30 ноября. Нарушители отобрали и избили двух охранников, в одного из которых выстрелили четыре раза. В тот же день сотрудники полиции задержали всех четверых участников инцидента и доставили в отдел. Они оказались местными ранее судимыми жителями. Похищенное оружие и все боеприпасы были изъяты.

Теги
РоссияЯкутия
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