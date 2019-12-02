{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье задержали женщину, подозреваемую в организации заказного убийства

Ее задержали при передаче денег за якобы совершенное преступление

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские Подмосковья задержали местную жительницу, которая подозревается в организации заказного убийства сестры своего бывшего возлюбленного. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по Сергиево-Посадскому району задержана 31-летняя местная жительница, подозреваемая в организации покушения на убийство сестры своего бывшего возлюбленного", - сказала она.

По словам Петровой, установлено, что между женщинами ранее сложились личные неприязненные отношения из-за того, что предполагаемая жертва была против отношений девушки с ее братом. Подозреваемую задержали при передаче денег за якобы совершенное преступление.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края
Суд арестовал более 9 млн рублей экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Виктор Ишаев будет находиться под домашним арестом до 27 февраля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС