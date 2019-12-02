В Подмосковье задержали женщину, подозреваемую в организации заказного убийства

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские Подмосковья задержали местную жительницу, которая подозревается в организации заказного убийства сестры своего бывшего возлюбленного. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по Сергиево-Посадскому району задержана 31-летняя местная жительница, подозреваемая в организации покушения на убийство сестры своего бывшего возлюбленного", - сказала она.

По словам Петровой, установлено, что между женщинами ранее сложились личные неприязненные отношения из-за того, что предполагаемая жертва была против отношений девушки с ее братом. Подозреваемую задержали при передаче денег за якобы совершенное преступление.