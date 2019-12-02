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В Астраханском порту потушили пожар на иранском судне

В результате происшествия никто не пострадал

​​​​​​АСТРАХАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Возгорание на иранском судне VAFA-2 (порт приписки - Исламская Республика Иран) в Астраханском южном порту полностью ликвидировали, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Полная ликвидация на пожаре в 13:23 (12:23 мск)", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Росморречфлота ТАСС сообщили, что судно не получило серьезных повреждений в результате происшествия.

"Последствий серьезных нет. Подошло пожарное судно морспасслужбы. Жертв нет, проливка продолжается. Оно [судно] стоит у причала", - сказали в пресс-службе.

В 11:27 (10:27 мск) поступило сообщение, что в Трусовском районе на территории Астраханского южного порта произошло загорание на судне VAFA-2, оно пришвартовано у причальной стенки. По данным МЧС, судно загружено древесиной.

В 12:15 (11:15 мск) пожар локализовали, в 12:24 (11:24 мск) открытое горение на площади 20 кв. м ликвидировали. Возгорание произошло в каюте, груз от огня не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

В новость внесены изменения (12:44 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.

Теги
РоссияАстраханская область
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