В Самоа с октября от кори умерли более 50 человек

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Число заболевших корью в Самоа возросло до 3,7 тыс. человек, более 50 человек умерли в результате этого заболевания. Об этом сообщило правительство государства на своей странице в Twitter.

"С начала вспышки (середина октября 2019 года - прим. ТАСС) зарегистрировано 3728 случаев заболевания корью, из них 198 случаев - за последние 24 часа. На сегодняшний день известно о 53 случаях смерти, связанных с корью", - указано в заявлении правительства. Сообщается, что в настоящий момент 183 человека госпитализированы с корью, 19 тяжелобольных детей находятся в реанимации.

Правительство Самоа объявило чрезвычайное положение, закрыло школы и сделало обязательной для всех без исключения вакцинацию против кори. Медицинский персонал и вакцины против кори были предоставлены Самоа Австралией, Новой Зеландией и Французской Полинезией. За последние две недели в островное государство были доставлены около 200 тыс. вакцин, однако за время массовой вакцинации (началась 20 ноября) прививки против кори удалось сделать лишь 58 тыс. человек.

16 октября Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии кори в стране, после того как 13 октября была зарегистрирована первая смерть от этой болезни.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры (до 40 градусов), сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз. Больной перестает быть заразным после четвертого дня, когда начинает спадать температура.