Суд арестовал более 9 млн рублей экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть", передает корр. ТАСС из Мосгорсуда, где слушается жалоба на данное постановление.

"Судом наложен арест на имущество в виде 9 млн рублей, $13 тыс., €500 и 759 китайских юаней и 2 тыс. японских иен", - сказал судья. Мосгорсуд в понедельник признал законным постановление Басманного суда столицы о наложении ареста на имущество обвиняемого.

Ишаев будет находиться под домашним арестом до 27 февраля 2020 года.

По данным СК РФ, уголовное дело Ишаева связано с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть", где он был вице-президентом в 2013-2018 годах. Как полагает следствие, в этот период в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией. Как сообщал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании.

Вину Ишаев не признает. По данным адвоката Павла Зайцева, "дочь Ишаева 5 апреля совершила платеж на счет, принадлежащий ПАО "НК "Роснефть", на основании возмещения возможного ущерба на сумму свыше 5,7 млн рублей".

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края. В 2009 году он был назначен полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах был министром по развитию Дальнего Востока. В настоящее время является академиком РАН.