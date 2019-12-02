В Сарапуле четыре человека отравились угарным газом

ИЖЕВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Четверо жителей города Сарапула в Удмуртии, в том числе дети, отравились угарным газом из-за неисправного вентиляционного канала, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании "Газпром газораспределение Ижевск".

"Жители по улице Вторая Дачная, дома 11а в результате неисправности вентиляционного канала и дымохода получили отравление угарным газом. Специалисты аварийно-диспетчерской службы филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" в Сарапуле оперативно прибыли на место инцидента и перекрыли кран на газопроводе на вводе в дом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, был неисправен вентиляционный канал и нарушена герметичность дымового канала, что привело к отравлению двоих взрослых и двоих детей. В пресс-службе уточнили, что пострадавших доставили в больницу.

Как уточнили ТАСС в управлении СК РФ по Удмуртии, следователи организовали проверку, в квартире, где проживают пострадавшие, есть газовая колонка. "В рамках проверки следователи примут комплекс необходимых мер, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято решение по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - добавили в пресс-службе.