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Из музея "Штази" в Берлине похитили ордена и украшения

Руководитель музея Йорг Дризельман сообщил, что среди похищенных украшений - золотые изделия, в том числе с драгоценными камнями.

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестные похитили из музея "Штази" (министерства государственной безопасности бывшей ГДР) в Берлине ордена и украшения. Об этом сообщила в понедельник полиция столицы ФРГ.

По предварительным данным, похитители пробрались в здание, по всей видимости, в ночь на воскресенье через окно на первом этаже. Сотрудник музея обнаружил утром три разбитые витрины и вызвал полицию. Какова ценность украденного, пока неизвестно.

На сайте учреждения сообщается, что "со 2 декабря музей "штази" будет закрыт". Как отметил его руководитель Йорг Дризельман, среди похищенных украшений - золотые изделия, в том числе с драгоценными камнями.

Музей находится в доме номер один на территории бывшей штаб-квартиры министерства государственной безопасности в Берлине. Там сейчас действует постоянная выставка.

В конце ноября из дрезденского музея "Зеленый свод" были похищены уникальные ценности. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного не поддается исчислению - речь идет о драгоценностях XVIII века.

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