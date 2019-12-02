Возгорание в жилом доме в центре Петербурга локализовали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Мужчина пострадал при возгорании в квартире жилого дома в центре Санкт-Петербурга. Огонь перекинулся из квартиры на чердак, сейчас возгорание локализовали. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

"Локализация пожара на площади 50 кв. м, в том числе 20 кв. м в квартире и 30 кв. м на чердаке. Один пострадавший - мужчина из горящей квартиры, госпитализирован", - сказали в пресс-службе ведомства.

Сообщение о ЧП в квартире на шестом этаже в жилом доме на улице 8-й Советской, дом 6-8, поступило в МЧС около полудня. В районной администрации Центрального района города ТАСС сообщили, что в квартире мог произойти хлопок газа. Из дома эвакуировали почти 90 человек, в том числе 35 жильцов, а также детей и персонал из детского сада, расположенного на первом этаже горящего здания.

По данным городского комитета по охране памятников культуры, дом, где произошел пожар, является объектом культурного наследия.