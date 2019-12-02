В Новгородской области расследуют обстоятельства гибели двоих детей

ТАСС, 2 декабря. Два ребенка, обнаруженные без сознания в квартире города Боровичи Новгородской области, умерли в больнице, не приходя в себя. По данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Новгородской области.

"В правоохранительные органы Новгородской области поступило сообщение о гибели двух детей в городе Боровичи Новгородской области. По данному факту Боровичским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел 1 декабря. "Родители обнаружили без сознания дочь 2003 года рождения и сына 2008 года рождения. Позднее дети, не приходя в сознание, скончались в больнице. С привлечением специалистов следователями проверяется газовое и вентиляционное оборудование. Проведены дополнительные осмотры квартиры и других жилых помещений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас следователи допрашивают возможных очевидцев трагедии и свидетелей. "Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления точной причины смерти детей", - отмечается в сообщении ведомства.