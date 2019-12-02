На Ставрополье возбудили дело после нападения осужденных на сотрудника колонии

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело после нападения двух осужденных на сотрудника колонии во время изъятия у них мобильных телефонов. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"Кировский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, происшествие случилось 24 ноября 2019 года в исправительной колонии № 6 в Курском районе Ставрополья. Сотрудник колонии изымал мобильные телефоны, запрещенные к использованию на территории учреждения, у двух осужденных за вымогательство, кражу и наркотики. Во время процедуры мужчины избили сотрудника колонии руками и ногами. Потерпевшему назначили судебно-медицинскую экспертизу.