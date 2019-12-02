В Уфе осудили предпринимателя за хищение средств хоккейного клуба "Салават Юлаев"

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Предприниматель осужден на два года условно в Уфе за хищение средств клуба "Салават Юлаев", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он установил на ледовую арену команды систему видеонаблюдения, не отвечающую требованиям договора, ущерб составил более 2 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Башкирии.

"В Уфе Советский районный суд вынес приговор по факту хищения средств хоккейного клуба в отношении 50-летнего предпринимателя. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, а также взыскал сумму причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2016 году предприниматель заключил договор с командой "Салават Юлаев" на поставку и монтаж системы видеонаблюдения и безопасности в здании "Уфы-Арены". Однако он приобрел оборудование, не соответствующее техническим характеристикам, прописанным в условиях договора, клубу причинен ущерб более 2 млн рублей. Осужденный не признал свою вину, прокуратура намерена обжаловать приговор, который считает слишком мягким, добавили в пресс-службе.