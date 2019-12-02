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В доме в центре Петербурга ликвидировали открытое горение

Два человека пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в квартире в жилом доме в центре Санкт-Петербурга ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

"Ликвидация открытого горения, проводится проливка, разборка перекрытий", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что при пожаре пострадал один человек. Как сообщила в своем Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, число пострадавших выросло до двух. "Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, второму была оказана помощь на месте. Около дома дежурят три бригады скорой помощи", - написала вице-губернатор.

Сообщение о ЧП в квартире на шестом этаже в жилом доме на улице 8-й Советской, дом 6-8, поступило в МЧС около полудня. Из дома были эвакуированы почти 90 человек, в том числе 35 жильцов, а также дети и персонал из детского сада, расположенного на первом этаже горящего здания.

В администрации Центрального района ТАСС сообщали, что ЧП могло произойти из-за хлопка газа, однако в компании "Петербурггаз" опровергли эту информацию: специалисты компании проверили газовое оборудование в квартире, оно оказалось не поврежденным. По данным городского комитета по охране памятников культуры, дом, где произошел пожар, является объектом культурного наследия.

Теги
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