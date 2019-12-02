Источник: в Москве сообщения с угрозой минирования поступили в две больницы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в Детскую городскую клиническую больницу им. З. А. Башляевой, а также ГБУЗ "Вороновская больница" в Москве.

"Неизвестный сообщил, что в здании Детской городской клинической больницы имени Башляевой на улице Героев Панфиловцев в Москве заложено взрывное устройство. На место выехали сотрудники экстренных служб и кинологи, проводится проверка", - сказал ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил об эвакуации из-за сообщения о минировании ГБУЗ "Вороновская больница". "Сегодня поступило сообщение с угрозой минирования ГБУЗ "Вороновская больница", в связи с этим было эвакуировано 240 сотрудников и пациентов", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник 11 районных судов Москвы были эвакуированы после поступивших электронных писем о минировании. В настоящее время часть из них уже возобновила работу. Также сообщения с угрозами взрыва поступали в ТРЦ "Вегас", ГУМ и ТЦ "Афимолл Сити". Кроме того, из-за сообщения о минировании проверка идет в аэропорту Домодедово.