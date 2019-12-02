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СМИ: число погибших при падении автобуса в овраг в Чили возросло до 20

Ранения получил 21 человек

ТАСС, 2 декабря. По меньшей мере 20 человек погибли, 21 пострадал в результате падения автобуса в овраг на севере Чили. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Bio-Bio.

Ранее радиостанция сообщала о 15 погибших.

По ее данным, транспортное средство в воскресенье вечером выехало из города Антофагаста и направлялось в чилийскую столицу - Сантьяго. На участке горной трассы недалеко от города Тальталь водитель не справился с управлением, в результате автобус упал в овраг. Как отметила радиостанция, в салоне находились 50 человек.

Пострадавшие доставлены в больницы Тальталя. На месте инцидента работают спасатели, полиция начала расследование.

Теги
Чили
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