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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

СК задержал организатора перевозки пассажиров по делу о ДТП в Забайкалье

Расследованием уголовного дела займутся сотрудники центрального аппарата ведомства
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскму краю/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку пассажиров автобусом, попавшим в аварию в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"Сегодня по подозрению в совершении преступления следователи задержали 30-летнего жителя Читы, индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки пассажиров автобусом, попавшим в аварию", - сказала Петренко, отметив, что в офисе и по месту жительства мужчины прошли обыски.

По ее словам, обыски прошли также в краевых управлениях ГИБДД УМВД России и Государственного автодорожного надзора. Следователи изъяли маршрутную документацию и документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств.

Расследованием уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) займутся сотрудники центрального аппарата СК. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ), отметила Петренко, также передано из полиции в СК.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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