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Воронежский суд вынес приговор родителям, два года державшим сына на цепи

Мать мальчика получила 1,5 года колонии, отчима приговорили к 2,5 года

ВОРОНЕЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Воронежской области вынес приговор матери и отчиму, которые два года держали на цепи и истязали малолетнего сына. Об этом в понедельник сообщила ТАСС и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК по Воронежской области Ольга Бовт.

"Лискинский райсуд назначил 29-летнему мужчине наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, 24-летней женщине - 1,5 года лишения свободы в отбыванием в колонии общего режима", - сказала Бовт.

По ее данным, уголовные дела в отношении женщины и мужчины возбудили в конце июля 2019 года, когда семилетнему мальчику удалось сбежать из сарая в городе Лиски, где его на цепи с замком держали мать и отчим. В ходе следствия выяснилось, что взрослые не только держали ребенка на цепи, но жестоко били и издевались над ним, связывали веревкой и прижигали руки.

"Суд признал мужчину виновным по пунктам "г" и "е" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание"), пунктам "а" и "д" части 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"), а женщину - также по этим статьям и по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - добавила представитель СК по региону.

По ее данным, суд установил, что родственники издевались над ребенком с июня 2017 по июль 2019 года.

Теги
РоссияВоронежская область
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