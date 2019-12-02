Причиной отравления детей в Беслане стал норовирус

"По результатам лабораторных исследований биологического материала от больных и персонала, проб продуктов, питьевой воды, из объектов окружающей среды в материале от больных обнаружен норовирус", - говорится в сообщении.

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 декабря. /ТАСС/. Причиной отравления воспитанников детского сада в городе Беслан Северной Осетии стал норовирус, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

В настоящее время проводится проверка деятельности детского сада №6, по результатам которой в соответствии с выявленными нарушениями будут приняты меры административного воздействия.

"Учитывая одновременно возникшее заболевание у детей и клинические проявления, предполагается пищевой путь передачи кишечной инфекции норовирусной этиологии, в реализации которого ведущая роль принадлежит человеческому фактору", - пояснили в пресс-службе.

Материалы эпидрасследования направлены в СУ СК РФ по региону. Уголовное дело после госпитализации 13 воспитанников детского сада возбудили 28 ноября.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, состояние детей оценивается как нормальное, наблюдается улучшение здоровья.