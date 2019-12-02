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Неизвестные "заминировали" аэропорт Шереметьево

Сотрудники экстренных служб и кинологи проверяют информацию и обследуют территорию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в аэропорт Шереметьево о том, что на его территории заложено взрывное устройство, данная информация проверяется. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило от неизвестного в аэропорт Шереметьево. В данный момент сотрудники экстренных служб и кинологи проверяют данную информацию и обследуют территорию", - сказал собеседник агентства. Информация об эвакуации не поступала.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово. После получения анонимной угрозы минирования службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности. Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили территорию аэропорта, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.

Ранее аналогичное сообщение поступило в другой столичный аэропорт - Домодедово.

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