В Оренбурге обрушился мост в районе поселка Кушкуль

ТАСС, 2 декабря. Мост в районе поселка Кушкуль обрушился в Оренбурге, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в результате инцидента пострадали три человека. "Двоих увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного - голова, у второго - нога. Они проводили работы на мосту. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная", - сказала собеседница.

В свою очередь в пресс-службе городской мэрии отметили, что мост был на реконструкции, он находился на балансе региона. "Пока есть подтверждение, что обрушилась часть моста. Туда выехали все оперативные службы. Да [проводилась реконструкция], этот мост относится к области - главное управление дорожного хозяйства области, они вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста", - сказали в мэрии.

В пресс-службе УМВД по региону ТАСС уточнили, что, предварительно, обрушилось два пролета моста, сейчас на месте работают экипажи ДПС. "Выясняют, на каком участке будет перекрыто движение", - сказал собеседник.

По данным пресс-службы МЧС России, в результате инцидента два человека получили травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Объект соединяет Загородное шоссе и улицу Терешковой, он был на реконструкции. С 15 ноября было введено поэтапное ограничение движения транспортных средств на улице Терешковой в месте проводимых работ.