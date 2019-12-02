AFP: число погибших при наводнении на юге Франции возросло до шести человек

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнения, вызванного сильными дождями на юге Франции, увеличилось до шести человек. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP).

Ранее речь шла о пяти погибших при наводнении. В понедельник утром в коммуне Сен-Мем спасатели обнаружили тело женщины, ранее считавшейся пропавшей без вести. В нескольких километрах от нее был найден ее автомобиль. "Когда женщина пыталась выбраться из машины, ее смыло сильным потоком вышедшей из берегов реки", - отметил источник в жандармерии.

В воскресенье метеорологическая служба Météo-France ввела максимальный уровень тревоги в департаментах Вар и Приморские Альпы. За минувшие сутки сильные наводнения нарушили дорожное сообщение и привели к закрытию детских садов и школ в южных коммунах страны. Сильнее всего пострадал департамент Приморские Альпы, где, в частности, подтопления были отмечены на улицах городов Канн и Мандельё-ла-Напуль.

Сильное наводнение наблюдалось на юге Франции 22-24 ноября. Тогда жертвами непогоды стали четыре человека.