СМИ: на северо-востоке Китая загорелся многоэтажный жилой дом

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Жилое высотное здание загорелось в понедельник вечером в городе Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин). Как сообщило Центральное телевидение Китая, в настоящее время пожарные пытаются эвакуировать жильцов.

Огонь стремительно распространяется по внешней обшивке здания на верхние этажи. На землю падают куски теплоизоляционного материала.

Прибывшие на место пожарные и экстренные службы пытаются эвакуировать людей из дома и локализовать пламя, высота здания превышает 20 этажей. Информации о причинах пожара, количестве раненых и возможных жертвах пока не поступало.