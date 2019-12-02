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СМИ: на северо-востоке Китая загорелся многоэтажный жилой дом

Идет эвакуация людей

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Жилое высотное здание загорелось в понедельник вечером в городе Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин). Как сообщило Центральное телевидение Китая, в настоящее время пожарные пытаются эвакуировать жильцов.

Огонь стремительно распространяется по внешней обшивке здания на верхние этажи. На землю падают куски теплоизоляционного материала.

Прибывшие на место пожарные и экстренные службы пытаются эвакуировать людей из дома и локализовать пламя, высота здания превышает 20 этажей. Информации о причинах пожара, количестве раненых и возможных жертвах пока не поступало.

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Китай
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