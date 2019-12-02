{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд Москвы 12 декабря начнет рассмотрение дела экс-совладельца "Росгосстраха" Хачатурова

Он обвиняется в мошенничестве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы 12 декабря приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова и экс-акционера "Росгосстрах банка" Надежды Клепальской, обвиняемых в мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Алексей Мельников.

"Дорогомиловский районный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Хачатурова и Клепальской 12 декабря в 13:00 мск", - сказал защитник.

9 октября Басманный суд Москвы согласился с ходатайством защиты обвиняемого о передаче дела по подсудности в Дорогомиловский районный суд. По словам адвоката Мельникова, представители прокуратуры категорически возражали против удовлетворения ходатайства. Причиной возражений, считает защитник, стало "неправильное понимание следствием и прокуратурой природы такого вида имущества, как ценные бумаги, и неправомерное вмешательство уголовной юстиции в имущественные вопросы, относящиеся к гражданскому праву". Срок ареста и домашнего ареста подсудимым продлен до весны 2020 года.

В чем обвиняются

Хачатуров и Клепальская были задержаны в Москве весной прошлого года. Изначально бизнесмену вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), но в августе 2018 года обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы. В декабре 2018 года Хачатуров был также обвинен в легализации доходов, полученных преступным путем организованной группой (ст. 174.1 УК РФ). По данным следствия, которое вела ФСБ России, Хачатуров растратил или присвоил собственное же имущество (ценные бумаги) на сумму более 1 млрд рублей в компании, где он, по словам адвоката, был собственником и генеральным директором в 2017 году.

По версии следствия, фигуранты дела, имея преступный умысел, в 2017 году реализовали акции ПАО "Росгосстрах", которыми распоряжалось принадлежащее самому Хачатурову ООО "РГС Активы", а полученные средства похитили. Весной этого года Хачатурову добавили эпизод по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пять человек пострадали в результате взрыва газа в КБР
Инцидент произошел в частном доме в городе Чегем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС