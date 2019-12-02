Суд Москвы 12 декабря начнет рассмотрение дела экс-совладельца "Росгосстраха" Хачатурова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы 12 декабря приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова и экс-акционера "Росгосстрах банка" Надежды Клепальской, обвиняемых в мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Алексей Мельников.

"Дорогомиловский районный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Хачатурова и Клепальской 12 декабря в 13:00 мск", - сказал защитник.

9 октября Басманный суд Москвы согласился с ходатайством защиты обвиняемого о передаче дела по подсудности в Дорогомиловский районный суд. По словам адвоката Мельникова, представители прокуратуры категорически возражали против удовлетворения ходатайства. Причиной возражений, считает защитник, стало "неправильное понимание следствием и прокуратурой природы такого вида имущества, как ценные бумаги, и неправомерное вмешательство уголовной юстиции в имущественные вопросы, относящиеся к гражданскому праву". Срок ареста и домашнего ареста подсудимым продлен до весны 2020 года.

В чем обвиняются

Хачатуров и Клепальская были задержаны в Москве весной прошлого года. Изначально бизнесмену вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), но в августе 2018 года обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы. В декабре 2018 года Хачатуров был также обвинен в легализации доходов, полученных преступным путем организованной группой (ст. 174.1 УК РФ). По данным следствия, которое вела ФСБ России, Хачатуров растратил или присвоил собственное же имущество (ценные бумаги) на сумму более 1 млрд рублей в компании, где он, по словам адвоката, был собственником и генеральным директором в 2017 году.

По версии следствия, фигуранты дела, имея преступный умысел, в 2017 году реализовали акции ПАО "Росгосстрах", которыми распоряжалось принадлежащее самому Хачатурову ООО "РГС Активы", а полученные средства похитили. Весной этого года Хачатурову добавили эпизод по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").