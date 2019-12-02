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Пять человек пострадали в результате взрыва газа в КБР

Они находятся в тяжелом состоянии

НАЛЬЧИК, 2 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в частном доме в Кабардино-Балкарии, в результате пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по региону.

"В 17:38 мск поступило сообщение, что в городе Чегем по улице Ленина произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, по состоянию на 18:04 пожар локализован. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей, которые доставлены в РКБ города Нальчика", - говорится в сообщении.

Помощник министра здравоохранения республики Лилия Шомахова в свою очередь сообщила, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

"Трое детишек, пострадавших во время взрыва газа, находятся в реанимации республиканской детской клинической больницы с сильными ожогами в тяжелом состоянии. Их возраст - четыре, три и два года. Родители также в тяжелом состоянии находятся в республиканской клинической больнице, тоже в реанимации", - сказала она.

Как сообщил ТАСС глава города Чегем Леонид Макоев, дом не подлежит восстановлению. "Дом восстановлению не подлежит, это было саманное строение (дом из песка и глины - прим. ТАСС). Рядом они построили новый дом, который пока стоит без перекрытия, без крыши. Они [семья] написали письмо главе республики, чтобы им оказали материальную помощь, у нас бумага лежит и в районе тоже", - сказал Макоев.

В новость внесены изменения (19:48 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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