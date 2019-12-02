Минздрав Оренбургской области уточнил число пострадавших при обрушении моста

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Два человека, по уточненным данным, пострадали при обрушении моста в Оренбурге. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"По уточненным данным, два человека пострадали. Оба госпитализированы, один из них в средней степени тяжести, другой - в легкой", - сказала собеседница, добавив, что на месте дежурят четыре бригады скорой помощи, главный врач скорой помощи, а также руководитель центра медицины катастроф.

Виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой и обрушившийся вечером в понедельник в Оренбурге, был на реконструкции. С 15 ноября введено поэтапное ограничение движения транспортных средств на улицеТерешковой в месте производства работ.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, это круговой объездной мост для движения, по нему также едут машины, он находится на выезде из города. "Будет организован объезд, уточняется, по каким улицам и с какой стороны, сейчас это все расписывается, на месте работают сотрудники", - сообщил ТАСС дежурный УМВД.