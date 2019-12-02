Угроза взрыва в столичном аэропорту Шереметьево оказалась ложной

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили столичный аэропорт Шереметьево на наличие взрывоопасных предметов и ничего не нашли. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"По итогам проверки никаких взрывоопасных предметов на территории аэропорта Шереметьево не обнаружено. Анонимное сообщение с угрозой взрыва оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

Неизвестный ранее в понедельник сообщил в аэропорт Шереметьево о том, что на его территории заложено взрывное устройство. На место прибыли специалисты, которые приступили к проверке информации и обследованию территории.

В понедельник также было получено сообщение о минировании аэропорта Домодедово. После проверки взрывоопасных предметов там обнаружено не было.