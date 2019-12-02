Пожар ликвидировали в частном доме в Кабардино-Балкарии, где произошел взрыв газа

НАЛЬЧИК, 2 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в городе Чегеме в Кабардино-Балкарии, которое произошло в результате взрыва бытового газа. Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

"По состоянию на 19:59 пожар ликвидирован", - сказал Беров.

По данным МЧС, взрыв газа в частном доме в Чегеме произошел в понедельник вечером, в результате пострадали пять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Представители местных властей сообщили, что дом восстановлению не подлежит.

Глава КБР проинформирован о случившемся, сообщили ТАСС в его пресс-службе. "Руководитель региона проинформирован о случившемся, министру здравоохранения КБР дано поручение взять на личный контроль оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сказал представитель пресс-службы главы и правительства КБР.