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СК ознакомил с делом защиту обвиняемого в коррупции экс-главы Серпуховского района Шестуна

После того, как Шестун подпишет протокол об ознакомлении с материалами дела, их направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил ознакомление с материалами уголовного дела о коррупции в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Как сообщила ТАСС в понедельник его супруга Юлия Шестун, протокол ознакомления с делом подписали только его защитники.

"Все документы, которые должны были быть переданы моему мужу и его защитникам еще в августе, выдали в последний день ознакомления с делом - 29 ноября. Однако по состоянию здоровья Александр Шестун не смог участвовать в следственных действия, они были перенесены на другую дату. Адвокаты выразили свое несогласие и сделали в протоколе пометку о том, что защита не ознакомилась с делом в полном объеме, так как времени для этого не было достаточно ", - сказала она, добавив, что при этом защитники подписали протокол ознакомления с материалами дела.

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По словам супруги Шестуна, объем информации, который он должен был изучить в последний день ознакомления, "вполне сопоставим со словарем Брокгауза и Ефрона". "В последний день ознакомления следователи привезли Шестуну на ознакомление все 162 тома дела, 8 коробок с вещественными доказательствами, материалы по допросам свидетелей (около 600 человек), три десятка компакт дисков с видеозаписями допросов (несколько терабайт информации), со всем этим ему надлежало ознакомиться", - рассказала супруга Шестуна.

Как ожидается, после подписи Шестуном в протоколе об ознакомлении с материалами дела, они будут направлены для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру, которая примет решение о передаче дела в суд для рассмотрения по существу или о возврате следственным органам для устранения недостатков.

В середине ноября Басманный суд Москвы ограничил Шестуна в сроках ознакомления с делом, установив ему срок изучения с материалами до 29 ноября.

Как уточнила ранее ТАСС адвокат экс-главы Серпуховского района Мила Сметанина, стадия ознакомления с материалами началась 15 августа, но у Шестуна не было достаточно времени на ознакомление. По ее словам, врачи из-за длительной его голодовки ограничивали его в ознакомлении с документами, а следствие запретило адвокатам передавать их копии ему в СИЗО, он мог изучать их только в присутствии следователей. Как отметила защитник, согласно медицинским справкам, врачи предоставили Шестуну за три месяца только около 15 часов на ознакомление с делом. За это время он ознакомился с девятью томами и приступил к изучению десятого, а к моменту завершения ознакомления - с 14.

Суть обвинений

Шестун был арестован 14 июня 2018 года, ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Сумма вменяемого экс-чиновнику следствием ущерба составляет около 64,5 млн рублей. Вину Шестун не признает. Потерпевшей стороной в деле признана администрация Серпуховского района (Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах).

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