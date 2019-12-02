Режим ЧС ввели в Оренбурге после обрушения моста

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального уровня введен в Оренбурге после обрушения части моста, сообщил на заседании оперативного штаба первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.
"Этот момент квалифицирован по всем критериям как режим ЧС муниципального уровня в части крушения, потому что необходима работа служб, обеспечение объездов и так далее", - сказал Балыкин.
После этого присутствующие приняли решение о введении режима ЧС.
Ориентировочно в 19:10 по местному времени (17:10 мск) виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой частично обрушился. По данным регионального Минздрава, пострадали два человека. Мост был на реконструкции, с 15 ноября было введено поэтапное ограничение движения транспортных средств на улице Терешковой в месте производства работ.