Режим ЧС ввели в Оренбурге после обрушения моста

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального уровня введен в Оренбурге после обрушения части моста, сообщил на заседании оперативного штаба первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

"Этот момент квалифицирован по всем критериям как режим ЧС муниципального уровня в части крушения, потому что необходима работа служб, обеспечение объездов и так далее", - сказал Балыкин.