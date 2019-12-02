Обрушение моста в Оренбурге произошло в момент прохождения колонны большегрузов

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Часть моста на окраине Оренбурга обрушилась в момент, когда по нему двигалась колонна большегрузов, один из которых имел массу, превышающую допустимую. Об этом сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба директор главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрий Хусид.

"Наше мнение, что одной из причин [обрушения могло стать] прохождение колонны большегрузов. Обрушение произошло под автомобилем Mercedes, груженным щебнем, который был замыкающим в колонне. Общая масса автомобиля - порядка 50 т при ограничении в 30 т", - сказал Хусид.

Он также уточнил, что мост построили в 1984 году, его обследовали в 2019 году и признали предаварийным, после чего решили начать ремонтные работы.

"Проводились работы в согласии с имеющимся проектом, проект прошел государственную экспертизу. Все, что касается обеспечения реверсивного движения, включая, в том числе, знаки ограничения грузоподъемности, на сооружении были выставлены", - добавил Хусид.