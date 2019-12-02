Штаб волонтеров приостановил поиски пропавшего в Саратовской области 12-летнего мальчика

САРАТОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Штаб волонтеров по поиску пропавшего 12-летнего мальчика в Саратовской области приостановил свою работу на одиннадцатый день поисков, сообщается в понедельник на официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт Саратов" в социальной сети "ВКонтакте" .

Ребенок пропал в селе Песчанка 21 ноября, он ушел на прогулку вместе с двумя приятелями и не вернулся. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

"На одиннадцатый день поисков принято решение свернуть работу штаба в селе Песчанка, где проживает пропавший мальчик", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте остаются три поисковика для отработки автономных задач. Как сообщил ТАСС куратор поискового отряд "Лиза Алерт" в регионе Константин Костырин, в поисках принимали участие более 500 добровольцев. Не исключено, что волонтеры вернутся к поискам, если появятся новые сведения о местонахождении ребенка.

На месте работу продолжают сотрудники следственного комитета, полиции, водолазная группа областной службы спасения. Они прочесывают леса, овраги, заброшенные здания и другие объекты.